Il Corriere di Roma: "Ranieri in salita, mezza squadra è già fuori uso"

© foto di Tommaso Bonan

"Ranieri in salita, mezza squadra è già fuori uso". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma. Ci vogliono tanto coraggio e tanto amore - si legge - per accettare un’eredità così. La Roma che Claudio Ranieri dovrà guidare nelle ultime 12 giornate del campionato, provando a portarla al quarto posto e aprire le porte del forziere d’oro della Champions League, è una squadra depauperata nel fisico, nel morale e nella tattica. Manolas starà fuori tre settimane (polpaccio), come Pellegrini. Per De Rossi stop di un mese.