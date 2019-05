© foto di Alessio Del Lungo

"I giallorossi: nuovo allenatore, club in confusione dopo il no di Conte". Questo il titolo con cui, in taglio alto il Corriere di Roma dedica spazio alla squadra allenata adesso da Claudio Ranieri. Al suo interno, a pagina 11, il quotidiano in edicola questa mattina approfondisce la tematica legata al prossimo mister. Roma, l'insostituibile peso del 'piano B'. Conte si defila e il club di Pallotta ne esce con le ossa rotte: la piazza adesso non accetta un ripiego. Sarri piace ma è sotto contratto col Chelsea, Gasperini non è convinto, Giampaolo non gradito dai tifosi.

Gestione Ranieri - Sempre a pagina 11 viene dedicato uno spazio ai giovani della Roma. Con l'attuale allenatore infatti Zaniolo, Under e Schick sono stati meno incisivi. La linea verde è appassita.