Il Corriere di Roma sulla Lazio: "Difesa a 4, la svolta di Inzaghi"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Lazio nella prima pagina del Corriere di Roma di questa mattina, con il titolo: "Difesa a 4, la svolta di Inzaghi". Il tecnico si prepara a far scendere in campo i suoi con un modulo diverso nella sfida di domani all'Olimpico contro il Cagliari, per provare a tornare al successo.