Il Corriere di Roma sulla Lazio: "Match di fuoco a Marsiglia"

© foto di Federico Gaetano

"Lazio, match di fuoco a Marsiglia". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma in merito all'impegno dei biancocelesti in Europa League. Passa da Marsiglia, infatti, la qualificazione della Lazio, soprattutto dopo l’inattesa batosta di Francoforte. Una sconfitta non sarebbe decisiva, una vittoria quasi. Ma certamente, se i biancocelesti dovessero perdere questo incontro, la corsa a uno dei primi posti nel girone eliminatorio si complicherebbe parecchio.