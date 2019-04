Il Corriere di Roma titola: "De Rossi accelera per la Champions"

© foto di Mattia Verdorale

"De Rossi accelera per la Champions". Titola così il Corriere di Roma di questa mattina, in prima pagina, sui giallorossi che sono al quinto posto in classifica.

LA VOLATA PER L'EUROPA - A pagina 8 si analizza il momento dei capitolini: c'è aria nuova in vista delle ultime quattro giornate. Il capitano dà l'esempio e si allena anche nel giorno libero con Schick e Karsdorp.