Il Corriere di Roma titola: "Lazio, Coppa Italia per salvare l'anno"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Lazio, Coppa Italia per salvare l'anno". Questo il titolo del Corriere di Roma di questa mattina che in prima pagina parla della semifinale di ritorno di San Siro. Biancocelesti contro il Milan (0-0 all'andata) per centrare la finale dell'Olimpico e Inzaghi ha affermato: "Ci giochiamo tutto".