© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Coppa Italia nella prima pagina del Corriere di Roma di questa mattina, con il titolo: "Lazio, terzo 0-0 di fila col Milan in semifinale". Dopo la gara il capitano biancoceleste Lulic ha affermato: "Possiamo farcela". Finisce senza reti all'Olimpico, con la gara di ritorno in programma per il 24 aprile.