© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Schick: il futuro è adesso". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma in merito all'attaccante giallorosso. Claudio Ranieri gli ha dato fiducia, facendolo giocare assieme a Dzeko: adesso tocca a Patrik Schick meritarsi la conferma nella Roma. "Il nuovo allenatore - le parole dell’attaccante ceco - sta cercando di ripulire un po’ l’ambiente, sono felice per le belle cose che ha detto di me e spero che la sconfitta contro la Spal in campionato non abbia cambiato le cose. Monchi? Il suo addio ci ha sorpreso, non ce lo aspettavamo. Lui è sempre stato leale e ci ha sempre difeso", le parole in evidenza del giocatore.