Il Corriere di Roma: "Totti e la Juve imbattibile". Il tifo si divide

© foto di Bonan

"Totti e la Juve imbattibile". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma, che dedica spazio in prima pagina alle parole rilasciare da Francesco Totti a Roma Radio. "La Juve fa un campionato a parte. Il nostro è con Inter, Milan, Napoli e Lazio". L'ex capitano giallorosso - si legge - è stato schietto ma le sue parole hanno diviso i tifosi. Per molti è stato "sincero e non ha venduto illusioni", per altri "è troppo presto per fasciarsi la testa".