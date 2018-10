Il Corriere di Torino aspetta il Genoa: "Divieto di sosta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Divieto di sosta", titola stamattina il Corriere di Torino giocando con i concetti espressi ieri in sala stampa da Max Allegri. Il tecnico bianconero ha messo in guardia tutti dal pericoloso rientro dopo la sosta delle Nazionali, anche perché dall'altra parte ci sarà quel Piatek che tanto bene ha fatto fin qui. Per fermarlo, il tecnico punterà su Benatia.