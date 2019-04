Il Corriere di Torino celebra la Juventus: "E' scudotto"

© foto di Tommaso Bonan

"E' scudotto". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino, che in prima pagina celebra l'ottavo scudetto conquistato dalla Juventus. La Juve - si legge in prima pagina - centra un record incredibile. Pochi caroselli, pesa l’amarezza dell’eliminazione in Coppa.