Il Corriere di Torino in prima pagina: "Mandzukic-CR7, la Juve riparte"

© foto di Bonan

"Mandzukic-CR7, la Juve riparte". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino. Alle 18 c'è la Spal, Allegri - si legge - rilancia il croato in coppia con il portoghese, "arretra" Dybala e dà un'altra chance a Perin. Con otto gol e sei assist nelle prime dodici partite di Serie A, il portoghese porta in dote alla Vecchia Signora più di un gol a partita e ha trovato in Mandzukic il partner di reparto ideale, proprio come Karim Benzema ai tempi di Madrid.