Il Corriere di Torino: "Juve, la prova del 9. Si lavora su Icardi"

© foto di Rosa Doro

C'è spazio per la Juventus sul Corriere di Torino. La squadra di Sarri alle 13.30 sarà impegnata contro il Tottenham nella sua prima amichevole della stagione ma nel frattempo Paratici continua ad occuparsi di mercato: "Ogni tanto bisogna dare i numeri: come il 7 di Cristiano Ronaldo, il 21 che ora si ritrova sulle spalle Gonzalo Higuain, e il 9 di cui Mauro Icardi ha fatto la griffe personale, MI9. Tutti e tre c’entrano con la Juve che, stasera a Singapore (quando saranno le 13.30 in Italia), attaccherà la nuova stagione sfidando il Tottenham. Sarà (anche) la prova del 9, per Maurizio Sarri e per il 9, appunto, nel senso di centravanti". Proprio Icardi sembra il prescelto per prendere la maglia numero 9, il suo prezzo è clamorosamente sceso e Paratici sta impacchettando il suo arrivo: "Il capo dell’area tecnica bianconera, Fabio Paratici, lo sa, e aspetta, nonostante sul giocatore si sia fatto avanti anche il Napoli, oltre a un timidissimo sondaggio dell’Arsenal: niente, la Juve è convinta che la prima scelta di Icardi continuino a essere proprio i bianconeri".