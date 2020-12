Il Corriere di Torino: "Panchine e crisi di crescita: si è infeltrito Kulusevski"

"Panchine e crisi di crescita: si è infeltrito Kulusevski". Questo il titolo che il Corriere di Torino dedica al suo interno alla Juventus nell'edizione odierna. Il declino per lo svedese è iniziato dopo il gol al Verona di un mese fa con l'ultima contro il Benevento che è stata probabilmente la sua peggiore prestazione in bianconero. Nelle 7 da titolare giocate in stagione è stato sostituito 7 volte, non esattamente il massimo per un calciatore. Si tratta comunque di una crisi di crescita che ci può stare quando si ha 20 anni. Da stasera in Champions contro la Dinamo Kiev Kulusevski deve ricominciare a ricaricarsi dopo due panchine consecutive.