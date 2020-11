Il Corriere di Torino: "Pirlo e Ronaldo, un rapporto che ricorda quello con Zidane"

vedi letture

Così il Corriere di Torino quest'oggi: "Pirlo e Ronaldo, un rapporto che ricorda quello con Zidane". Tra fuoriclasse si parla la stessa lingua e CR7 forse solo con Zizou ha accettato tranquillamente panchine ed esclusioni. Quindi la sua non convocazione col Benevento non deve stupire, anzi, a qualcuno potrebbe pure non piacere il pensiero che piuttosto di sedere in panchina a Ronaldo sia concesso di restare a casa. Un portoghese sempre più presente in area di rigore e capace di spartirsi i movimenti con Morata: resta il dialogo uno dei punti di forza di Pirlo allenatore.