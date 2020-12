Il Corriere di Torino: "Scoppia la grana Dybala. Juve e Joya verso direzioni opposte"

"Scoppia la grana Dybala. Juve e Joya verso direzioni opposte", scrive il Corriere di Torino. Paulo Dybala da una parte, la Juventus dall'altra. Il presidente bianconero Andrea Agnelli ieri ha risposto all'attaccante argentino in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Se non è scontro aperto, poco ci manca anche perché le parole presidenziali stridono con quelle del giocatore. Di certo c'è che il contratto di Dybala scade nel giugno del 2022 e che, come si nota anche dalle schermaglie ormai pubbliche, l'accordo per il prolungamento è ancora lontano. Le premesse non sembrano essere delle migliori e la situazione rinnovo dovrà sbloccarsi al massimo entro fine stagione, quando mancherà un anno alla scadenza. Se anche allora sarà tutto in stallo, il futuro della Joya potrebbe davvero essere lontano da Torino. Uno scenario evitabile solo se ognuna delle due parti farà un passo verso l'altra. Ad oggi Dybala e la Juve stanno prendendo direzioni opposte.