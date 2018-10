Il Corriere di Torino: "Soltanto lo Stadium può frenare la Juventus"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con l'assemblea dei soci bianconeri e con un grande dubbio sollevato dai piccoli azionisti-tifosi juventini in merito alla capienza dello stadio: "Soltanto lo Stadium può frenare la Juventus". Rispetto alle altre big d'Europa, la scelta juventina di costruire un impianto dai numeri ridotti potrebbe rivelarsi presto un limite per i ricavi del club.