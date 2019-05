Il Corriere di Torino sui granata: "Gol in arrivo"

© foto di Giulio Falciai

"Toro, gol in arrivo". Questo il titolo del Corriere di Torino, a pagina 16, a proposito della squadra di mister Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano Iago Falque e Simone Zaza sono gli acquisti di maggio: gli uomini chiave per le partite con Empoli e Lazio. Uno è spagnolo, l’altro è arrivato dalla Spagna. Sono tornati appena in tempo per affiancare Andrea Belotti in questo fondamentale rush finale che i granata si apprestano a vivere. Ancora due finali rimangono da disputare, per usare le parole di Walter Mazzarri: la prima domenica pomeriggio a Empoli, poi l’ultima giornata in casa contro la Lazio.