Il Corriere di Torino sui granata: "Il Toro ha fatto 13"

© foto di Giulio Falciai

"Il Toro ha fatto 13". Così titola questa mattina, a pagina 13, il Corriere di Torino sui cannonieri dei granata. Lukic, infatti, ha allungato l’elenco dei marcatori del Torino. Il gruppo di Mazzarri è la quinta cooperativa del gol. Il concetto di squadra elevato all’ennesima potenza. Che si concretizza nello spirito di dedizione totale alla squadra, nel fare una corsa in più per il compagno, nel pensare a come metterlo nelle condizioni migliori per incidere. Sono alcuni tra i principi su cui Walter Mazzarri ha costruito questa (molto) positiva annata del suo Torino.