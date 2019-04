Il Corriere di Torino sul derby: "Se Belotti chiama Bonucci risponde"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al derby nelle pagine sportive del Corriere di Torino di questa mattina, con il titolo: "Se Belotti chiama Bonucci risponde". Il centravanti vuole segnare ancora "per far felice il figlio di Leo", tifoso granata. Mamma Martina racconta il duello in casa: "Lorenzo porta fortuna al Gallo".