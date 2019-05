© foto di Mattia Verdorale

"Juve, gira la Joya". Questo il titolo a pagina 21 dell'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus, in particolare su Paulo Dybala e sul suo futuro: "Primi sondaggi per l'argentino, in vacanza a Londra con la fidanzata. Manchester United e Bayern Monaco vogliono il dieci argentino: per i bianconeri non è incedibile, ma costa almeno 100 milioni".

Conte verso l'Inter - Spazio anche al futuro dell'ex Ct della Nazionale Antonio Conte corteggiato da più di una big italiana. I supporters della Juve hanno paura che il tecnico possa andare in quel di Milano sponda nerazzurra: "Conte e l'incubo dei tifosi sul web: lo troveremo da nemico".