© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Fattore Grande Torino". Questo il titolo del Corriere di Torino di questa mattina che parla del poker di vittorie in casa della formazione di Walter Mazzarri, come nell'anno dell'Europa. Adesso serve uno stadio tutto esaurito per continuare a cullare il sogno di finire tra le prime sette della Serie A.