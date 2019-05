Il Corriere di Torino sulle rovesciata di Belotti: "Quando Torino"

© foto di Mattia Verdorale

"Quando Torino". Questo il titolo a pagina 12 dell'edizione odierna del Corriere di Torino che dopo lo stupendo gol in rovesciata di Andrea Belotti in Torino-Sassuolo, ripercorre mostrando le rovesciate più famose eseguite da alcuni giocatori nel capoluogo piemontese: "Serena incorona Belotti: "Per la reattività sì, e anche per il lavoro che c'è dietro quel gesto. Ronaldo il migliore, ma a Verona nell'85'..."