Il Corriere di Torino titola: "I giorni del Grande Torino"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Torino di oggi viene dedicato ampio spazio alla commemorazione dei settant'anni della tragedia di Superga, che ricorre proprio in questi giorni. Sono "I giorni del Grande Torino", come ricorda il quotidiano, nei quali ci saranno molte iniziative per ricordare quella che fu una delle squadre mitiche dell'epoca. Il giornale contiene anche un'intervista a Franco Ossola, figlio dell'omonimo campione di quella compagine, tra ricordi e cimeli vari. Nella stessa edizione c'è spazio anche per l'attualità, con la Juventus concentrata sul mercato: in particolare, Paratici sta pensando al belga Alderweireld, difensore del Tottenham.