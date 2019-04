© foto di Tommaso Bonan

"Il Toro è già a venerdì. Ora il derby". Questo il titolo del Corriere di Torino, che dopo la vittoria nel posticipo di ieri sera si concentra già sulla sfida contro la Juventus. Battuto il Milan - si legge - a segno Belotti e Berenguer. I granata adesso sono dunque appaiati ai rossoneri in classifica ed entrano in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.