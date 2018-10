Il Corriere di Torino: "Villa da sogno, l'esilio dorato di Pogba"

© foto di Ospite

"Villa da sogno, l'esilio dorato di Pogba", titola in prima pagina il Corriere di Torino in prima pagina. In vista della sfida di questa sera della Juventus all'Old Trafford il quotidiano propone un reportage da Manchester ed in particolar modo da Cheshire, località a 50km da Manchester e 30 minuti dal centro sportivo di Carrington. E' qui che Pogba si è comprato una casa da 3 milioni di euro nei mesi scorsi, in una sorta di esilio lontano dai flash dei paparazzi e al riparo dal gossip.