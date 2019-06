Il Corriere di Verona carica l'Hellas: "Ribaltiamola"

Spazio all’Hellas Verona nella prima pagina odierna del Corriere di Verona. Domani gli scaligeri al Bentegodi tenteranno una rimonta difficile, ma non impossibile contro il Cittadella in finale playoff (2-0) all’andata. “Ribaltiamola”. Corsa ai biglietti per spingere l’impresa Hellas”, si legge.

Caso Bentegodi - Secondo il quotidiano, lo stadio di Verona Bentegodi non sarebbe a norma. In attesa del nuovo stadio servono interventi.