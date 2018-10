Il Corriere di Verona: "Infortuni, per il Chievo il conto è già salato"

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Dolcetto o scherzetto? Jankto che non t'aspetti. Giampaolo compreso

Dolcetto o scherzetto? Malcom è un caso. 41 milioni per 25 minuti

Dolcetto o scherzetto? Strootman leader in un Marsiglia fra alti e bassi

Dolcetto o scherzetto? Malcuit, come conquistare ADL e Ancelotti

Zamparini: "Cavani, Napoli sua città. Pastore, no col 4-2-3-1"

Dolcetto o scherzetto? Keita e l'Inter. Non quel che sperava Spalletti

Serie A, live dai campi - Juventus, partitella in famiglia: 3-1 il risultato

Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2. Bakayoko per Biglia

Bologna, Mbaye: "Contento per il gol. Cerco di farmi trovare pronto"

Dolcetto o scherzetto? Soriano come il Torino. A metà del guado

Genoa, Criscito: "Siamo pronti per affrontare questa partita"

Napoli e Liverpool, idea Muniain: il basco è in scadenza con l'Athletic

Chiellini: "Buffon in Nazionale urlava più che alla Juventus"

Inter, idea scambio Gabigol-Lincoln. L'agente: "Buona opzione per tutti"

"Infortuni, per il Chievo il conto è già salato". Questo il titolo del Corriere di Verona di questa mattina sulla squadra di Ventura. Sulla durissima rincorsa alla salvezza pesano anche le assenze in serie.

