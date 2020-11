Il Corriere di Verona: "Kalinic ancora a secco. L'Hellas 'chiama' i suoi bomber"

vedi letture

Il Corriere di Verona in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente al suo interno: "Kalinic ancora a secco. L'Hellas 'chiama' i suoi bomber". Solo Favilli tra gli attaccanti ha segnato gol pesantissimi, gli altri, per motivi differenti, sono ancora a secco. Kalinic sta ritrovando la forma migliore, il suo impatto sugli automatismi offensivi è già evidente, così come Di Carmine che ha avuto tanti problemi muscolari, ma lo scorso anno ha realizzato comunque 8 gol e Juric aspetta il suo contributo. Intanto il Verona, aspettando gli attaccanti, ha imparato a segnare in tanti modi.