Il Corriere di Verona: "L'Hellas si fa infilzare nel finale dall'Ascoli"

© foto di Di Benedetto

"L'Hellas si fa infilzare nel finale dall'Ascoli". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Verona di questa mattina.Sconfitta per i gialloblù che non riescono a sfondare il bunker dei biabnconeri e poi incassano il gol di Cavion che decide il match: una partita modesta della squadra di Grosso e senza mai affondare i colpi.