© foto di Bonan

"Adesso il Chievo rischia 15 punti di penalizzazione". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona in merito al caso plusvalenze. La procura Figc - si legge in prima pagina - conferma la richiesta di 15 punti di penalizzazione e tre anni di inibizione per il presidente Campedelli. Ma per il Chievo il deferimento è nullo perché non firmato dal procuratore generale.