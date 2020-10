Il Corriere di Verona su Pandur: "Rigori e personalità, il dopo Silvestri è già in casa Hellas"

vedi letture

Il Corriere di Verona in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno all'Hellas ed in particolare a Pandur: "Rigori e personalità, il dopo Silvestri è già in casa Hellas". Il ragazzo ingaggiato dal Rijeka in estate ha una personalità forte ed ha firmato con i gialloblù un contratto che scadrà il 30 giugno 2024. Un investimento rivolto sia al presente che a un domani quando potrà essere il successore di Silvestri. Il Venezia, al di là dei miracoli di Pandur, ha sfiorato il colpo vincente e sicuramente Juric non avrà risparmiato ai suoi giocatori una strigliata, ma può gustarsi allo stesso tempo il connazionale.