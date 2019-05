Il Corriere di Verona sull'Hellas: "Verso i playoff per la A"

© foto di Mattia Verdorale

"Verso i playoff per la A". Questo il titolo in primo taglio del Corriere di Verona per quanto riguarda l'Hellas. Infatti con il Palermo estromesso dai playoff risale il Perugia che sarà proprio l'avversario dei gialloblu.

Sul Chievo e la sconfitta con l'Inter: "Chievo ko, ma a San Siro è tributo per Pellissier". A pagina 12 spazio anche alla squadra di Di Carlo che perde 2-0 con i nerazzurri: "L'Inter ne fa due. Vignato non trema, applausi per il capitano. Panchina: Marcolini o Italiano?"