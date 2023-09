Il Corriere Fiorentino apre con i viola: "Sabiri via, dopo 57 giorni e 0 partite"

"Sabiri via, dopo 57 giorni e 0 partite". Così apre stamani il Corriere Fiorentino in prima pagina. L'ex Samp viene ceduto in Arabia dopo gli screzi con Italiano e al termine di un'esperienza in viola da dimenticare, mentre Kokorin va a Cirpo.