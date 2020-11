Il Corriere Fiorentino: “Che ruolo ha Ribery? Il francese decisivo solo in poche occasioni"

”Che ruolo ha Ribery? Il francese decisivo solo in poche occasioni". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino utilizza sul giocatore viola nell’edizione odierna. L’apporto dell’ex Bayern Monaco non è bastato a far svoltare la Fiorentina che in un anno e mezzo ha già esonerato un allenatore e sta per fare lo stesso con un altro. Al di là delle prestazioni che hanno aiutato la squadra sono i gol e gli assist che si sono fatti desiderare: soltanto 1 rete dalla ripresa della Serie A a Roma contro la Lazio in 14 partite. Nei 48 match disputati inoltre ha preso parte a 26 gare con 8 vittorie, 8 pareggi ed 10 sconfitte. Nelle 22 in cui è stato assente invece sono arrivate 9 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. A Parma servirà il miglior Ribery perché la tristezza rischia di offuscarlo.