Il Corriere Fiorentino: "Iachini in confusione. La squadra non gli risponde più"

"Iachini in confusione. La squadra non gli risponde più". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica ai viola all'interno dell'edizione odierna. Prove, cambi e dietrofront, il tecnico si è perso nella tattia: la squadra non risponde più. Caos in attacco, sostituzioni a sorpresa: la Fiorentina non ha ancora una precisa identità dopo 6 giornate. L'esempio lampante della confusione di Iachini e di quella del team che non riesce a difendere e si perde a costruire sta nella contraddizione di vedere Ribery e Callejon, due 7 puri, schierati da 9.