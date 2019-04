Il Corriere Fiorentino in prima pagina: "La Fiorentina non si rialza più"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino titola così sulla sconfitta dei viola rimediata ieri sera col Sassuolo: "La Fiorentina non si rialza più: un'altra sconfitta tra i fischi del Franchi".



LA FIORENTINA NON C'È PIÙ - A pagina 11 il quotidiano approfondisce il momento delicato e l'aria che si respira in casa gigliata: "Stadio vuoto, contestazione e un altro ko: è un finale che sa di incubo".