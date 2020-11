Il Corriere Fiorentino: "Pioli aspetta un tampone per sfidare il suo passato viola"

Il Corriere Fiorentino scrive di Stefano Pioli e l'amarcord gigliato: "Pioli aspetta un tampone per sfidare il suo passato viola". E pensare che il tecnico, sulla panchina rossonera, non ci doveva nemmeno essere. Il suo destina infatti pareva segnato: sacrificato sull'altare del presunto santone Ralf Ragnick. Pioli non cerca vendette e non lo sentirete mai dire niente contro una squadra e una città che saranno per sempre la sua seconda casa. "Avete già vinto, non c'è partita", gli scrivono. Lui incassa e tra un tampone e l'altro (è ancora positivo al Covid) incrocia le dita. Perché quello con la Fiorentina è un legame che non si è mai spezzato, tant'è che l'allenatore rossonero con alcuni giocatori è rimasto sempre in contatto.