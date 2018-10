Il Corriere Fiorentino su Chiesa e Barella: "La bella gioventù"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La bella gioventù". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino in riferimento alla sfida tra Fiorentina e Cagliari, che vedrà contro anche due talenti compagni in Nazionale: Chiesa e Barella, i due giocatori italiani più in vista. la sfida di domenica al Cagliari - si legge - sarà soprattutto la loro partita.