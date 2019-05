Il Corriere Fiorentino sui gigliati: "Viola incroci pericolosi"

© foto di Mattia Verdorale

"Viola incroci pericolosi". Questo il titolo a pagina 11 del Corriere Fiorentino che lascia spazio alla squadra gigliata che adesso deve pensare a salvarsi in queste due ultime gare: "Domenica contro gli emiliani non potrebbe bastare un pareggio per garantire la salvezza: dipenderà dal risultato dell'Empoli. In caso di classifica avulsa la squadra di Montella è penalizzata". Infatti il ko del Parma di ieri a Bologna mette ancora più in difficoltà la squadra di Vincenzo Montella...