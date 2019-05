Il Corriere Fiorentino sui tifosi viola: "In coda per lo spareggio"

© foto di Ospite

"In coda per lo spareggio". Questo il titolo a pagina 10 del Corriere Fiorentino che dedica spazio ai tifosi della Fiorentina in fila davanti ai negozi ufficiali della Fiorentina per compare il biglietto per la gara con il Genoa di domenica sera: "Il Franchi verso il pienone per la sfida salvezza. Venduti finora più di 9000 biglietti ad un euro, Dalla Liguria in arrivo 2000 tifosi".