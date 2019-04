© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Coppa in treno". Questo il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino che pensa già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i viola e l'Atalanta a Bergamo. Convogli speciali per i tifosi gigliati che dopo venti anni potranno sfruttare questo servizio per raggiungere la Lombardia.