Il Corriere Fiorentino sui viola: "C'è il diavolo"

© foto di Giulio Falciai

"C'è il diavolo. Montella cerca la rivincita contro Gattuso". Questo il titolo, in prima pagina, del Corriere Fiorentino in vista della gara tra i viola e i rossoneri. In un Franchi vuoto e senza striscioni per la protesta dei tifosi, la Fiorentina a caccia di una vittoria che manca da 5 mesi. L’allenatore viola torna alla difesa a 4, Dabo al posto di Veretout. Sedotto e abbandonato dal Diavolo. Strano destino quello che lega Vincenzo Montella al Milan che sabato sera arriverà al Franchi.