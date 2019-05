Il Corriere Fiorentino sui viola: "Caso Traorè"

"Caso Traorè". Questo il titolo, in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Fiorentina-Empoli: così vicine, così lontane. Se commentando il finale di campionato il presidente Fabrizio Corsi aveva scelto l’ironia, c’è una trattativa tutt’ora aperta che rischia di creare una nuova frattura tra viola e azzurri. Due anni dopo un rapporto riallacciato sul mercato i due club non riescono più a trovare le giuste distanze. E quello che sembrava una rinnovata collaborazione adesso rischia di trasformarsi in un incidente diplomatico.