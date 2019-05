Il Corriere Fiorentino sui viola: "Con un occhio al Castellani"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere Fiorentino di oggi parla, nella sua pagina sportiva, della formazione di Montella, giunta alla fine di una stagione particolarmente tribolata. La Fiorentina, peraltro, deve ancora conquistarsi la salvezza matematica a due giornate dalla conclusione e domenica è attesa dalla delicata sfida in casa del Parma. Mentre i toscani giocheranno in Emilia, importanti saranno gli aggiornamenti che arriveranno da Empoli, dove gli azzurri giocheranno contro i granata: qualora la squadra di Andreazzoli non dovesse conquistare i tre punti, i gigliati centrerebbero comunque la salvezza. La priorità però è pensare al Parma: se non altro Montella può sorridere per Veretout, al quale è stata ridotta la squalifica. Il francese ci sarà.