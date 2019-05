Il Corriere Fiorentino sui viola e la riunione d'urgenza: "Cda rinviato"

"Cda rinviato". Questo il titolo in taglio alto del Corriere Fiorentino sulla squadra gigliata. Infatti la società viola avrebbe dovuto riunirsi nella giornata odierna ma con una nota nella giornata di ieri il vertice per la vendita del club slitta a domani. a pagina 15 viene approfondito il tema: "Sul tavolo le trattative avviate per la vendita della Fiorentina e la proposta del magnate italo-americano Rocco Commisso". La riunione d'urgenza è stata spostata a domani per questioni organizzative fa sapere la Fiorentina con una nota ufficiale.