© foto di Mattia Verdorale

"In caduta libera". Questo il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino proprio sulla squadra gigliata che in questo weekend ha subito l'ennesima sconfitta nel derby toscano con l'Empoli: "Troppi errori sotto porta e un Dragowski super, la crisi viola non si arresta: quarto ko consecutivo tra campionato e Coppa Italia per Montella: "La squadra non è tranquilla, ma il ritiro è inutile".