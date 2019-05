Il Corriere Fiorentino sui viola: "Intrecci da brivido"

© foto di Giulio Falciai

"Intrecci da brivido". Così titola il Corriere Fiorentino sulle sue pagine sportive a proposito della crisi viola e degli intrecci della Fiorentina con il suo passato. Infatti, scrive il quotidiano, Prandelli a Firenze ha centrato la qualificazione Champions, con notti indimenticabili come quella del trionfo in casa del Liverpool. Mihajlovic è stato la grande illusione, la convinzione che dopo un uomo dal carattere comprensivo e mite, ne servisse uno forte. E poi è stata la volta di Daniele Pradè, l’architetto della ricostruzione viola. Tutti loro rappresentano la storia recente della Fiorentina. Tutti oggi sono coinvolti, ognuno su una sponda diversa, nella lotta per non retrocedere in serie B.