© foto di Alessio Del Lungo

"Senza gli striscioni". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica a pagina 14 alla situazione in casa viola. Continua la protesta dei tifosi: sabato al Franchi per il Milan - si legge- niente vessilli e spalti vuoti per il primo tempo. Ancora tensioni sul nuovo stadio.

Veretout squalificato - Nella parte bassa di pagina 14 viene dedicato un approfondimento al francese: "Due giornate di squalifica per il centrocampista: torna per i saluti?". Mano dura del giudice sportivo. Pezzella operato allo zigomo, rientrerà probabilmente con il Parma.