© foto di Mattia Verdorale

"Si salvi chi può". Questo il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino in riferimento al sesto ko di fila della squadra di Vincenzo Montella: "La Fiorentina sconfitta anche a Parma: con il Genoa sarà spareggio per restare in A. L'appello di Nardella: tutti al Franchi".

L'Empoli spera - Spazio anche all'altra squadra toscana in corsa per salvarsi: "Poker Empoli contro il Torino. Ora c'è l'Inter". Infatti i toscani si giocheranno la permanenza in Serie A all'ultima giornata a San Siro contro i nerazzurri.